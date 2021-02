Guardas municipais prendem suspeitos por golpe com máquina de cartão no Rio

Duas pessoas foram presas por guardas municipais na madrugada deste domingo, 28, acusadas de aplicar um golpe com uma máquina de cartão de crédito, no Leblon, zona sul do Rio. Os suspeitos teriam lesado um rapaz de 34 anos, que contou ter comprado R$ 21 reais em cerveja com dois ambulantes na Rua Dias Ferreira, uma das mais movimentadas do bairro, mas constatou débitos de R$ 3 mil e de R$ 30.001 reais após passar seu cartão múltiplo na máquina. Ele confirmou ter caído num golpe depois de receber uma mensagem do banco pelo celular com os valores da compra.



A vítima pediu ajuda a uma equipe do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM), que fazia o patrulhamento no bairro no início da madrugada. Os agentes saíram de moto em perseguição aos suspeitos e conseguiram localizá-los numa rua próxima, onde foram detidos.



Segundo a Guarda Municipal do Rio, os dois homens confessaram terem debitado valores superiores à compra, mas disseram que teriam estornado o dinheiro. As máquinas foram descartadas durante a fuga dos suspeitos, mas os agentes conseguiram recuperá-las.



Os acusados foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde a ocorrência foi registrada como estelionato.



Na delegacia, os policiais descobriram que os dois presos tinham envolvimento com uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito em São Paulo.