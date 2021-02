Grande SP e outras 3 regiões regridem e vão para Fase Laranja

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 26, a reclassificação de seis regiões do Plano São Paulo, que regrediram para fases de maiores restrições. A Grande São Paulo e as regiões de Campinas, Sorocaba e Registro saíram da Fase Amarela para a Laranja. Nessa etapa, todos os estabelecimentos liberados pela Amarela podem funcionar, mas até as 20h (em vez de 22h), com até 40% de ocupação e funcionamento de até 8 horas por dia.



As regiões de Marília e Ribeirão Preto foram da Laranja para a Vermelha, na qual seguem as de Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Barretos. Segundo o governo, 76% da população estadual está na fase Laranja, enquanto 9% na Amarela e 15% na Vermelha. Somente a região de Piracicaba teve melhora e foi para a fase Amarela. As demais não tiveram mudanças.



O Estado tem 2.014.529 casos e 58.873 óbitos por covid-19 confirmados. A taxa de ocupação é de 70,4% em UTI e de 51,2% em leitos de enfermaria, média que fica em 70,8% e 57,1%, respectivamente, na região metropolitana de São Paulo.