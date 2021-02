Rejeição de Bolsonaro cresce após fim do auxílio emergencial, diz pesquisa

O governo do presidente(sem partido), iniciado em janeiro de 2019, alcançou neste ano uma aprovação inferior à avaliação negativa. É o que avalia pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta sexta-feira (26/2). De acordo com o levantamento, 38% do público entrevistado desaprova o governo, enquanto 35% consideram a gestão como positiva e outros 27% avaliam como regular.

Segundo a, há duas semanas a avaliação positiva estava em 41%, ou seja, caiu 6% no levantamento mais recente. Isso coincide com o último mês do pagamento do, que foi encerrado em dezembro.