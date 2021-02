Marido e mulher morrem em intervalo de 20 minutos e têm casa saqueada

(foto: Reprodução/Facebook) Um casal morreu de COVID-19, com um intervalo de 20 minutos entre eles, e a família ainda teve que lidar com furtos no imóvel onde eles moravam, em Cajazeiras, no interior da Paraíba. Os corpos de José Carlos de Abreu Cartaxo, 36, e Lívia Gonçalves de Abreu, 35, foram sepultados nesta terça-feira (23/2), o que causou grande comoção na cidade. No dia seguinte, familiares encontraram o local arrombado.









O casal de empresários deixou duas filhas adolescentes. Eles morreram na segunda-feira (22/2), depois de mais de uma semana internados no Hospital Regional de Cajazeiras, com uma diferença de apenas 20 minutos entre os óbitos.

Irmão de Carlos, Cristiano Abreu, compartilhou um vídeo nas redes sociais em que mostra como ficou o local. Ele explica que tudo que foi levado pertence às filhas do casal.



O irmão de Carlos, Cristiano Abreu, compartilhou um vídeo nas redes sociais em que mostra como ficou o local. Ele explica que tudo que foi levado pertence às filhas do casal. “Hoje fomos na casa deles e nos deparamos com a situação lá, levaram o paredão de som. Além dele ter perdido a vida dele, perdeu o que deixou para as filhas dele. Era o único bem que deixaram para as filhas. Ele trabalhou muito para isso”, lamentou.