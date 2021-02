Laura aventureira: vídeo de bebê que sobe escada viraliza nas redes

AM

A bebê 'Laura aventureira' tem apenas 11 meses (foto: Redes Sociais/Reprodução) vídeo vem chamando a atenção dos internautas na última semana. Com uma mistura de aventura com muita levadice, a jovem Laura, de 11 meses, viralizou nas redes sociais ao escalar uma escada de uso doméstico, que estava fechada e ela mesma apoiou na parede para que pudesse subir e olhar pela janela. Umvem chamando a atenção dosna última semana. Com uma mistura de aventura com muita levadice, ade 11 meses, viralizou nas redes sociais ao escalar uma escada de uso doméstico, que estava fechada e ela mesma apoiou na parede para que pudesse subir e olhar pela janela.









Em conversa com o Estado de Minas, a mãe de Laura, Sara Ferreira, de 35, conta que a filha sempre foi muito aventureira. “Ela subiu uma vez com a minha ajuda e depois de tanto que gostou começou a subir mais vezes. Ela é bem levada. Mas acredito muito na criação dela. Laura foi criada sem telas, não damos celular nem mostramos televisão. É à base de muito amor. Por isso, acho que ela tem esse espírito aventureiro”, conta.





Sara diz que a pequena sempre a surpreendeu. Ela começou a engatinhar aos 4 meses. No quinto mês, já ficava em pé e no nono, já andava. “Ela sempre foi assim… me surpreendendo”, brinca.





O vídeo de Laura foi publicado na última sexta-feira (19/02). Nas imagens, ela sobe uma escada completamente sozinha.





Ao ser questionada sobre a “fama” da filha, Sara afirmou que não pretende criar a menina com vídeos na internet. “Muita gente me pediu para postar, mas, criar um Instagram, divulgar nas redes. Mas não tenho pretensão de criar minha filha assim”, pondera.

