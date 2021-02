Farmácias registram recorde de 24% de casos de covid entre 15 e 21 de fevereiro

As farmácias brasileiras registraram novo recorde de 24% de casos positivos de covid-19, do total de testes rápidos realizados. O porcentual, equivalente a 41,4 mil casos, é o maior desde a implementação do serviço de testagem, em abril do ano passado. Os dados são de levantamento semanal da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).



Segundo a entidade, foram realizadas 175,3 mil testagens no período, 21% a mais do que no intervalo de 8 a 14 de fevereiro. O volume de resultados positivos chegou a 24%, contra 21% da semana anterior e 17% da média geral. "Estamos diante de uma situação realmente alarmante neste início de ano. Vale lembrar que 2020 terminou com média de 15% de infectados", afirma Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, em nota.



A associação destaca que foram necessárias 21 semanas para as farmácias atingirem um milhão de atendimentos, mas apenas nove para superar o segundo milhão e seis para os três milhões. "O cenário torna-se ainda mais preocupante na análise geográfica dos casos - 22 Estados e o Distrito Federal registraram alta nos testes positivos na semana. Apenas Amapá, Amazonas, Bahia e Paraíba tiveram redução", aponta a entidade.



Desde a implantação dos testes rápidos em farmácias, foram realizadas 3,16 milhões de testagens em 3,1 mil estabelecimentos. Atualmente, as farmácias disponibilizam os testes sorológicos, de antígeno e PCR.