Raio cai no Distrito Federal, mata três cachorros e deixa um homem ferido

(foto: Divulgação/CBMDF)

A queda de ummatou três cachorros, de uma só vez, no Distrito Federal. Aaconteceu neste sábado (20/02), por volta das 17h, no Núcleo Rural Monjolo, no Setor de Chácaras da região administrativa. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.