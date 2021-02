Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil ultrapassa 5,6 milhões

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 18, a 5.614.633, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 25 Estados informaram dados atualizados e 211.720 pessoas receberam a primeira dose.



O número de imunizados representa 2,65% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 883.379 pessoas (0,42Ú população).



O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que imunizou 1.562.747 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 418.419

imunizados. Minas Gerais aplicou 433.353 doses da vacina.



Nesta quinta-feira, o Brasil atingiu a marca de 10 milhões de infectados pelo vírus. A velocidade de propagação da doença seguiu a linha do crescimento que já era anunciada por pesquisadores. Foram oito meses para atingir 5 milhões de casos e quase metade desse tempo para que o número dobrasse.



Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:

Primeira dose:



AC - 14.811



AL - 86.687



AM - 209.767



AP - 19.314



BA - 398.850



CE - 247.319



DF - 114.471



ES - 105.133



GO - 186.335



MA - 127.747



MG - 433.353



MS - 101.684



MT - 76.115



PA - 93.272



PB - 93.414



PE - 251.570



PI - 63.379



PR - 271.275



RJ - 418.419



RN - 78.807



RO - 40.372



RR - 24.227



RS - 380.694



SC - 143.754



SE - 41.973



SP - 1.562.747



TO - 29.144



Segunda dose:



AC - 803



AL - 3.572



AM - 15.072



AP - 1.118



BA - 22.298



CE - 26.445



DF - 15.072



ES - 462



GO - 9.144



MA - 14.844



MG - 145.602



MS - 28.390



MT - 18.290



PA - 9.649



PB - 8.602



PE - 57.650



PI - 2.851



PR - 37.697



RJ - 49.407



RN - 14.878



RO - 196



RR - 2.609



RS - 14.097



SC - 32.727



SE - 28.259



SP - 323.350



TO - 295