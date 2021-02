Pfizer: Pazuello não comprou vacina com 94% de eficácia

Vacina da Pfizer é 94% eficaz (foto: Pfizer/Reprodução) principal seguradora de saúde de Israel afirmou no domingo (14/02) que a vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNtech foi 94% eficaz. É o que apontou um estudo realizado com mais de um milhão de pessoas vacinadas. No Brasil, o imunizante foi negado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e ironizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). afirmou no domingo (14/02) que a vacina contrafoi 94% eficaz. É o que apontou um estudo realizado com mais de um milhão de pessoas vacinadas. No Brasil, o imunizante foi negado pelo ministro dae ironizado pelo





"Houve uma redução de 94% na taxa de infecção sintomática e uma queda de 92% na taxa de doença grave, em comparação com 600 mil semelhantes que não foram vacinados."

Ainda segundo a seguradora, a eficácia da vacina é mantida em todas as categorias de idade, incluindo aquelas com mais de 70 anos.

Israel é o país que já administrou a maior taxa de vacinação proporcional no mundo. Cerca de 3,8 milhões de doses já foram aplicadas no país. Dessas, 2,4 milhões de pessoas já receberam a segunda dose.

Condições 'leoninas'





Na última quinta-feira (11/02), Pazuello esteve presente em sessão plenária no Senado Federal para prestar esclarecimentos sobre ações contra a COVID-19 adotadas pela pasta e o planejamento da vacinação no Brasil.

Durante discurso, o ministro falou sobre cada um dos imunizantes disponíveis e as negociações com a pasta.



Ao citar a Pfizer, ele fez duras críticas pelos entraves impostos para a venda da vacina no país. Segundo ele, as condições impostas foram “leoninas”.





Ele também afirmou que, apesar dos problemas advindos da necessidade do imunizante, que precisa ser armazenado a uma temperatura de -80ºC, o empecilho seria o contrato.

Virar jacaré

Em dezembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro questionou os possíveis efeitos colaterais das vacinas contra o coronavírus, tomando como exemplo a da Pfizer/BioNtec, e afirmou que não há garantia de que ela não transformará quem a tomar em “um jacaré”.





“Lá no contrato da Pfizer, está bem claro nós (a Pfizer) não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu”, disse Bolsonaro na época.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira