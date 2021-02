Total de vacinados no Brasil chega a 4,9 milhões nesta sexta-feira

O número de imunizados, com a primeira dose, representa 2,32% da população brasileira (foto: Pixabay/Reprodução) pessoas vacinadas contra a COVID-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira (12/2), a 4.909.251, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 26 Estados informaram dados atualizados e 324.913 pessoas receberam a primeira dose. O número deno Brasil chegou nesta sexta-feira (12/2), a, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 26 Estados informaram dados atualizados epessoas receberam a





O número de imunizados representa 2,32% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 160.743 pessoas (0,08% da população).





O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 1.388.823 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 351.045 imunizados.





O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira o início da aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 em pessoas que já tomaram a primeira dose e a vacinação de pessoas em situação de rua com mais de 60 anos na capital. O governo também apresentou um ranking dos dez municípios com mais de 100 mil habitantes que mais vacinaram já no Estado.





Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:





Primeira dose:





AC - 12.217





AL - 76.743





AM - 188.698





AP - 16.083





BA - 366.446





CE - 214.406





DF - 111.028





ES - 98.952





GO - 164.444





MA - 97.952





MG - 367.234





MS - 90.970





MT - 71.448





PA - 117.533





PB - 84.358





PE - 220.728





PI - 55.546





PR - 239.862





RJ - 351.045





RN - 73.868





RO - 35.276





RR - 22.446





RS - 284.616





SC - 96.491





SE - 37.840





SP - 1.388.823





TO - 24.198





Segunda dose:





DF - 9.895





MA - 4.428





MG - 79.374





MS - 15.722





PB - 2.031





PE - 26.924





PI - 159





RO - 5.091





RS - 3.578





SC - 494





SE - 5.241