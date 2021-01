MP pede prisão de prefeito e secretária de Manaus por fraude na vacinação

MP exige que prefeito de Manaus, David Almeida, deixe o cargo (foto: Prefeitura de Manaus/Divulgação) David Almeida, e da secretária municipal de saúde, Shadiz Fraxe, com base numa denúncia de irregularidades na aplicação da vacina contra a COVID-19. Segundo a ação, a prefeitura teria fraudado o processo de imunização e permitido o favorecimento de pessoas que teria furado a fila na aplicação das doses. O Ministério Público do Amazonas pediu, nesta quarta-feira (27/1), a prisão e o afastamento do prefeito de Manaus,, e da secretária municipal de saúde, Shadiz Fraxe, com base numa denúncia de irregularidades na aplicação da vacina contra a COVID-19. Segundo a ação, a prefeitura teria fraudado o processo de imunização e permitido o favorecimento de pessoas que teria furado a fila na aplicação das doses.

LEIA MAIS 20:14 - 27/01/2021 Pazuello exonera diretor do Hospital Federal de Bonsucesso no Rio -

19:24 - 27/01/2021 Saúde: Brasil registra 1.283 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 220.161

18:17 - 27/01/2021 CoronaVac: Governo só falará sobre nova compra após receber lote adquirido profissionais de saúde na linha de frente, nove pessoas tomaram o imunizante de forma inapropridada: a própria secretária Shadia Fraxe, o subsecretário Luiz Carlos Lima Cruz, o secretário municipal de limpeza, Sebastião Reis, o assessor da secretaria de saúde, Clendson Ferreira, o advogado e assessor da secretaria de saúde, Stênio Alves, a secretária municipal da Mulher, Jane Oliveira, além de uma advogada, do empresário e sua esposa de nomes não revelados. O MP aponta que, além dosna linha de frente, nove pessoas tomaram o imunizante de: a própria secretária Shadia Fraxe, o subsecretário Luiz Carlos Lima Cruz, o secretário municipal de limpeza, Sebastião Reis, o assessor da secretaria de saúde, Clendson Ferreira, o advogado e assessor da secretaria de saúde, Stênio Alves, a secretária municipal da Mulher, Jane Oliveira, além de uma advogada, do empresário e sua esposa de nomes não revelados.





Além de David e Shadia, também serão investigados Sebastião Reis e Jane Oliveira, além de médicos. Eles serão alvos de mandados de busca e apreensão.





“Nenhum dos indivíduos citados integram a linha de frente do combate à COVID-19, ou são idosos prioritários, o que configura a prática da infração de peculato.Houve omissão no planejamento e execução da vacinação, o que indica o desvio de vacinas para atender a interesses particulares do prefeito e de toda a cúpula da Secretaria municipal da Saúde”, afirma a denúncia do MP.





Depois das denúncias de irregularidades, a Justiça do Amazonas obrigou a prefeitura a divulgar diariamente a lista de vacinados contra a COVID-19. No interior do estado, a relação dos que receberão o imunizante passou a ser disponibilizada pelo Tribunal de Contas para evitar fraudes.





De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas já recebeu, até esta quarta-feira, 326.920 doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantã, e 132.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, que vieram na Índia no fim de semana.

Novo surto

Após sofrer caos no sistema funerário e colapso na saúde em abril do ano passado, o estado volta a sofrer uma segunda onda da doença. Pelo menos 30 pacientes morreram com falta de oxigênio nos hospitais e outros 300 foram transferidos para outras unidades federativas

Novo balanço mostra que foram mais de 7,5 mil mortes e mais de 257 mil pessoas infectadas no território local.