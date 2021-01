Ministério da Saúde confirma envio de vacinas da Índia ao Brasil na sexta

Início da vacinação na Índia atrasou a entrega dos imunizantes negociados com o Brasil (foto: HM Treasury)

O Ministério da Saúde confirmou no período da tarde desta quinta-feira (21/01) que as dno fim da tarde. Nota oficial divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) confirmou a notícia antecipada pela agência Reuters e reproduzida pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais no período da tarde desta quinta.Ao contrário do planejado pelo governo na semana passada,Antes,O início da vacinação da população indiana, contudo, atrasou a entrega dos imunizantes negociados com o Brasil, previstos inicialmente para chegar no último domingo (17/01).Agora, as doses serão transportadas pela Azul de São Paulo para o Rio de Janeiro."O Ministério da Saúde informa que as 2 milhões de doses da AstraZeneca devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 22, no fim da tarde. A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e, após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de janeiro", informou a nota.O governo federal iniciou a vacinação contra a COVID-19 no Brasil nesta semana com apenas 6 milhões de doses da Coronavac.Isso porque, desde a semana passada, o país aguardava a chegada das 2 milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, vindas da Índia. O uso emergencial das duas vacinas foi aprovado pela Anvisa no último domingo (17/01).