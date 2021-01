Acidente com lanchas deixa quatro mortos em Angra dos Reis

Turistas filmaram estragos em uma das lanchas que sofreu acidente em Angra dos Reis neste sábado (16/01) (foto: Reprodução)

Pelo menos quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente envolvendo duasem, município da Costa Verde do Rio de Janeiro, no início da tarde deste sábado (16/01). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h41 e continuavam no local do acidente até a noite. Os nomes dosnão foram divulgados.

Três das vítimas são de uma mesma família, sendo uma delas uma menina de apenas 11 anos. Os outro mortos seriam a mãe dela e a avó materna, segundo informações de equipes que acompanham a busca.

As duas lanchas se chocaram e uma delas afundou próximo à Ilha de Paquetá, na Baia da Ribeira. Uma equipe de resgate da Marinha também participa das buscas no local do acidente.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma das embarcações muito danificada. Testemunhas dizem que houve uma explosão no momento do choque e derramamento de óleo.