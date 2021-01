COVID-19: Entenda o que significam os 78% de eficácia da vacina CoronaVac

A CoronaVac é produzida a partir do vírus inativado, e pesquisadores já esperavam que ela apresentasse eficácia menor que a Pfizer e a Moderna (foto: SILVIO AVILA / AFP )

Taxa de eficácia

Percentual mínimo de 50%

Eficácia menor que as demais vacinas?

Vacina segura

O Institutoanunciou, nesta quinta-feira (7/1), à Agência Nacional de Vigilância Sanitária () que a vacina CoronaVac, feita em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, tem uma eficácia de 78% em casos leves de COVID19 e 100% em casos graves. Mas, afinal, o que essa taxa de eficácia quer dizer e qual a importância disso para as pessoas que receberão o imunizante?Originalmente, havia a previsão de que o governo de São Paulo divulgasse uma análise preliminar sobre a eficácia da vacina em 15 de dezembro, mas, ao chegar perto do prazo, concluíram que não tinham condições de fazer uma análise completa dos resultados.À época, ao menos 170 voluntários estavam com o novo, um parâmetro estabelecido pelo protocolo do estudo, e, por isso, se adiou o anúncio do estudo completo para este mês.Os 78% de taxa de eficácia dasignificam que a cada grupo de 100 pessoas que recebem as duas doses da vacina, 78 estarão efetivamente imunizadas contra o novo vírus que assola o mundo.Ainda de acordo com o governo e o instituto, a vacina garantiu a proteção total — 100% de eficácia — contra, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados.Ou seja, nenhum voluntário do grupo vacinal do estudo clínico da CoronaVac infectado morreu, desenvolveu formas graves da COVID-19 ou foi internado.A pesquisa feita, no Brasil, pelo Butantan em parceria com 16 centros clínicos em sete estados e no Distrito Federal, observou 12 mil voluntários da área de saúde, em que metade recebeu doses da vacina e a outra um placebo — em que, por exemplo, injeções de soro fisiológico são ministradas com o intuito de produzir um efeito fisiológico positivo, mesmo que o soro não imunize contra a COVID-19, criando a ilusão de estarem protegidos.Eles não sabem se receberam a vacina ou o placebo.A Organização Mundial da Saúde () recomenda percentual mínimo de 50% de eficácia para que um imunizante seja registrado nas agências de controle sanitário.A vacina contra a gripe, por exemplo, tem uma taxa de eficácia de 60% a 70%.Por isso, os especialistas ressaltam que quanto mais gente tomar a vacina, melhor. As pessoas imunizadas acabam agindo como uma "barreira", protegendo toda a população, mesmo aqueles que não são imunes. Esse conceito é conhecido como “imunidade de rebanho”.O índice de eficácia registrado pela vacina feita em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac é menor que os dos imunizantes desenvolvidos pelos laboratóriose Moderna. Essas duas últimas, no entanto, utilizam uma tecnologia diferente da CoronaVac, chamado de “RNA mensageiro”, e alcançaram taxas de 95% e 94%, respectivamente.A CoronaVac é produzida a partir do vírus inativado e pesquisadores já esperavam que ela apresentasse uma eficácia menor que as demais.Os imunizantes feitos a partir do RNA conseguem entrar na célula e imitar, de forma muito mais efetiva, a infecção natural. Por isso, acabam produzindo uma resposta imune tanto de anticorpos, como uma resposta celular.A vacina feita a partir do vírus inativado, entretanto, não consegue provocar uma resposta tão completa, mas esperada para o tipo de tecnologia.A técnica utilizada na CoronaVac consiste em expor os vírus, em laboratório, ao calor e a produtos químicos, para que ele se torne incapaz de reproduzir.Tal tecnologia é muito antiga, por isso os efeitos colaterais são amplamente difundidos e mínimos, além de possuir fácil armazenamento.Enquanto a CoronaVac pode ser guardada em uma geladeira comum, entre 2 a 8 graus, a vacina da Moderna e a da Pfizer requerem ultrafreezers.O estudo concluiu que a vacina é segura ao apontar que nenhumgrave foi identificado dentro de 28 dias e que respostas de anticorpos foram induzidas no mesmo período.Os resultados da fase 1 e 2 com 743 pacientes foram publicados na revista científica do Reino Unido The Lancet.O efeito colateral mais comum relatado foi dor no local da injeção. Além do Brasil, outros quatro países planejam usar ou já usam a CoronaVac. São eles: China, Indonésia, Turquia e Chile. Em 2020, a Turquia, inclusive, anunciou ter chegado ao percentual de 91,25% de eficácia da CoronaVac em testes preliminares feitos com 1,3 mil voluntários.