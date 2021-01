Vídeo: técnicos do Butantan se emocionam com resultados da CoronaVac

Técnicos da entidade festejaram bastante os índices de eficácia do composto. (foto: Instituto Butantan/Reprodução)

Vídeo: técnicos do Butantan se emocionam com resultados da CoronaVachttps://t.co/LA49sxG9rX pic.twitter.com/OzOmAD5flt — Estado de Minas (@em_com) January 7, 2021

Desafio é obter aval emergencial

O anúncio dos índices de eficácia da CoronaVac , nesta quinta-feira (07/07), em reunião no Instituto, em São Paulo, foi marcado por euforia, aplausos e. Vídeo divulgado pela entidade mostra integrantes do corpo técnico do Butantan comemorando efusivamente os resultados dos testes do imunizante, que tem 100% de eficácia em casos graves do novo coronavírus, além de 78% em quadros leves.O técnico responsável por ler os índices apresenta a fala embargada durante trecho do vídeo. “Temos uma vacina”, diz um presente ao encontro.O presidente do Butantan, Dimas Covas, comemorou os resultados, mas ressaltou o trabalho necessário para o transporte e aplicação das doses. “(É) uma vacina que vai ajudar a sobreviver, neste primeiro momento, a esta terrível pandemia. E quem sabe, em um segundo momento, ajudar a nos livrarmos desta situação difícil em definitivo”.A Organização Mundial da Saúde () recomenda percentual mínimo de 50% de eficácia para que um imunizante seja registrado.O governador paulista, João Doria (PSDB), afirmou que os trâmites para o uso emergencial do composto se iniciou nesta quinta-feira. Ele disse que o estado formalizou o pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).De acordo com Doria, está mantida a previsão de iniciar a vacinação em solo paulista no dia 25 deste mês. Para o governador, "o objetivo é fornecer a vacina para todo o Brasil por meio do Ministério da Saúde".