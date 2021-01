Youtuber faz disparos para intimidar homem que chamou mãe dele de 'macaca'

Youtuber faz disparos para o alto e em direção ao portão da casa de um homem, que chamou sua mãe de 'macaca' (foto: Reprodução/ Youtube) youtuber da cidade de Paranavaí (PR), postou um vídeo na plataforma Youtube no dia 28 de dezembro de 2020, que se tornou ‘viral’ na primeira semana de 2021. Derick Silverio, conhecido como SilverCop, fez dois disparos com uma arma de fogo, para intimidar um homem que teria chamado sua mãe de ‘macaca’. Umda cidade de Paranavaí (PR), postou um vídeo na plataforma Youtube no dia 28 de dezembro de 2020, que se tornou ‘viral’ na primeira semana de 2021., conhecido como SilverCop, fez dois disparos com uma arma de fogo, para intimidar um homem que teria chamado sua mãe de ‘macaca’.

Derick Silverio, conhecido como SilverCop (foto: Reprodução/ Instagram)

Em seguida, o youtuber mostra um vídeo que gravou, com a mãe contanto o ocorrido. Ela tenta desconversar e pede para o filho não fazer nada. “Não foi nada demais, deixa isso pra lá”, a mãe pede, preocupada. Derick insiste e ela diz: “eu entendi que ele me chamou de macaca na hora de sair, falou baixo, mas falou”.

Na mesma conversa, o filho responde “a senhora sabe que não vai ficar assim, né?” E a mãe dele reforça o pedido para que nada seja feito em relação a isso. Assista ao vídeo completo:

Nas redes sociais, o vídeo ganhou repercussão e muitos usuários compartilharam a cena. Nos comentários, a maioria diz ‘não apoiar violência’, mas muitos disseram até comprender a atitude do youtuber, já que ele agiu em defesa de sua mãe, que sofreu um ataque de injúria racial.

mãe, então quer dizer que ele te chamou de macaca...

A atitude está errada. Mas ninguém tá aguentando mais discriminação. E mexer com a mãe da gente nos deixa cegos. Espero que tudo tenha se resolvido da melhor maneira possível. Beijos



SATISFAÇÃO

No vído, dá para ver que SilverCop vai à casa do homem para tirar satisfação e no portão, pede que ele saia para ‘trocar uma ideia’. Desconfiado, o homem, que tem o rosto borrado e voz distorcida para preservar a identidade, diz que não vai sair.

Derick começa a questioná-lo sobre o fato e pergunta: “Você lembra que chamou uma mulher de macaca na padaria?”. Imediatamente, o homem responde: “uma da sua cor, aquela macaca, chamei mesmo. É igual você rapaz, mesma laia, mesma espécie. Sujeitinho de bosta. Filho da p***”.

Admitindo ter cometido a injúria racial, ao mesmo tempo que proferia outras palavras racistas, o homem abre o portão, a pedido de Derick, que disse “vem aqui fora falar isso na minha cara”. O Youtuber saca a arma e dá um tiro para o alto, abre o portão para entrar, mas o cinegrafista puxa sua camisa e pede para voltar.

O homem, que entrou correndo em casa depois do susto, não aparece mais no vídeo e SilverCop faz mais um disparo, dessa vez, em direção à um outro portão da casa. Na sequência, ele vai embora e diz que vai encontrar o ofensor novamente.





Pelo Instagram, Derick gravou alguns stories dizendo que saiu de sua cidade

e viajou até Santa Catarina para tentar ‘abaixar a poeira’, mas que não adiantou muito. Além disso, ele confirma não ter licença para portar arma e diz não temer precisar pagar uma fiança por isso.

Segundo o youtuber, a polícia foi em sua casa, mas o homem que cometeu as injúrias raciais não registrou boletim de ocorrência.

Youtuber faz disparos para intimidar homem que chamou mãe dele de 'macaca'



Pelo Instagram, Derick contou que viajou até Santa Catarina para tentar 'abaixar a poeira'. Além disso, ele confirma não ter licença para portar arma



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná para obter mais detalhes da investigação e aguarda retorno.







*estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira