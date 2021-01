PM aborda Homem-Aranha no Distrito Federal e fotos viralizam na internet

As fotos da abordagem viralizaram nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes sociais) histórias em quadrinhos e filmes, estaria roubando o celular de pedestres a mão armada em uma bicicleta na QN 510, em Samambaia Sul. Ao chegar no local e abordar o herói, a polícia descobriu que se tratava de uma gravação para o Youtube. Nesta segunda-feira (4/1), a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para atender uma denúncia de que um homem vestido de Homem-Aranha, herói deem quadrinhos e filmes, estaria roubando o celular de pedestres a mão armada em uma bicicleta na QN 510, em Samambaia Sul. Ao chegar no local e abordar o herói, a polícia descobriu que se tratava de uma gravação para o Youtube.





11:10 - 07/01/2021 'Pelo que sei, menos da metade da população vai tomar vacina', diz Bolsonaro namorada, Taísa Ribeiro, estavam finalizando a gravação quando os policiais chegaram. "Na hora que a gente tava indo embora, a polícia parou a gente. A abordagem foi tranquila, nem pediram para tirar a máscara. Depois que eu expliquei o que era e até mostrei os vídeos, todos riram da situação", conta. O Homem-Aranha é Jefferson de Sousa, animador de festa e youtuber de 34 anos que estava gravando um vídeo para o canal dele na rede social. Ele e a, Taísa Ribeiro, estavam finalizando a gravação quando os policiais chegaram. "Na hora que a gente tava indo embora, a polícia parou a gente. A abordagem foi tranquila, nem pediram para tirar a máscara. Depois que eu expliquei o que era e até mostrei os vídeos, todos riram da situação", conta.





Jefferson se fantasia do herói há um ano para animar festas de crianças no Distrito Federal e decidiu gravar para o youtube há apenas seis meses. “Tenho pouco tempo gravando vídeos. Eu pensei que, se eu divertia as crianças nas ruas, eu poderia divertir elas e os adultos nas redes sociais também. São vídeos divertidos do Homem-Aranha cantando, tomando banho, pedalando”, explica o youtuber. A namorada é quem grava os vídeos desde o início para ajudá-lo.





Depois do ocorrido, as fotos da abordagem viralizaram nas redes sociais e a popularidade de Jefferson aumentou. Até o momento, o canal do Homem-Aranha já ganhou mais de 600 inscritos, totalizando 8,65 mil. Além disso, o youtuber recebeu 300 solicitações de amizade no Facebook e conseguiu mais de mil seguidores no Instagram.