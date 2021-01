COVID-19 diminui o tamanho do pênis? Entenda o assunto

Muitos homens costumam ter a sensação de diminuição do pênis, quando na verdade tudo está normal (foto: Reprodução/Pixabay)

Uma discussão está tomando conta das redes sociais nesta segunda-feira (4), após um estudo realizado pela plataforma MedRxiv apontar que a COVID-19 causa diminuição no órgão genital masculino. Mas afinal, o pênis diminui com a doença? Esta é a pergunta feita por milhões de brasileiros e é o assunto mais pesquisado no Google nos últimos sete dias.





Segundo especialistas, ainda não está comprovado que a COVID-19 diminui o membro. A pesquisa foi realizada de forma online baseada nas opiniões dos homens e, por isso, não tem comprovação científica de que tal sequela é verdadeira ou não, pois é considerada apenas uma hipótese.

Fui ao Google Trends pra ver se há mais buscas por "covid" depois das festas. Descobri que, nos últimos sete dias, a principal preocupação do brasileiro médio* é saber se o coronavírus reduz o tamanho do pênis. pic.twitter.com/mRoELwANdZ %u2014 Daniel Bramatti (@bramatti) January 4, 2021



Muitos homens costumam ter a sensação de diminuição do pênis, quando na verdade tudo está normal. "Frequentemente pacientes relatam ter a percepção de que o pênis está encurtando, quando, na verdade, não está acontecendo nada do ponto de vista médico. Então, tudo o que tange a sexualidade, sexo e genitália masculina tem um fator psicológico muito forte envolvido e muito subjetivo também", disse o urologista Ricardo Lopes.

O estudo começou a investigar as consequências do novo coronavírus no corpo humano há sete meses. Um total de 3.762 pacientes infectados com a COVID-19 foram ouvidos e 3% relataram ter percebido uma diminuição no tamanho do pênis. Além disso, 15% tiveram algum tipo de disfunção sexual e 11% sentiram dor nos testículos.





Publicado na última semana, o estudo é realizado pelos pesquisadores Hannah E Davis, Gina S Assaf, Lisa McCorkell, Hannah Wei, Ryan J Low, Yochai Reem, Signe Redfield, Jared P Austin e Athena Akrami.