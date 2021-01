Caminhonete invade lanchonete, mata uma pessoa e fere outras oito; veja

(foto: Reprodução ) caminhonete bater em um carro e uma motocicleta e, em seguida, atingir uma lanchonete em Santa Bárbara d'Oeste (SP). O acidente, na tarde da última quarta-feira (30/12), foi registrado por uma câmera de segurança. Um pastor evangélico morreu e oito pessoas ficaram feridas após umabater em um carro e umae, em seguida, atingir uma lanchonete em Santa Bárbara d'Oeste (SP). O acidente, na tarde da última quarta-feira (30/12), foi registrado por uma câmera de segurança.













Segundo a Guarda Municipal informou ao G1, durante o atendimento médico o motorista da caminhonete, Wilson Braga de Souza, de 47 anos, admitiu que ingeriu bebida alcoólica e disse que teve um mal súbito. Testemunhas também contaram que tiveram impressão da embriaguez do condutor. Ele foi ouvido na delegacia e liberado.





Única vítima fatal, Jhonnathan Richer Guimarães, de 28 anos, estava na lanchonete no momento do acidente. Ele teve ferimentos na cabeça e morreu. o velório e enterro dele ocorre nesta quinta-feira (31/12).

As outras vítimas tiveram ferimentos leves e receberam alta após ficarem em observação, incluindo uma criança de 7 anos. Já uma mulher de 39 anos, que estava na motocicleta envolvida na batida que ocorreu antes do veículo atingir a lanchonete, ficou internada com fratura na perna e no pé e recebeu alta apenas nesta quinta-feira.