COVID-19: São Paulo tem aumento de 68% dos casos em dezembro

O governador de Sao Paulo, João Doria (PSDB), durante coletiva sobre ações contra a pandemia do coronavirus (foto: Paulo Lopes/BW Press/Estadão Conteúdo)

O estado deregistrou um aumento de 68% nos casos dano mês de dezembro. Em relação aos, o crescimento foi de 57% em comparação aos 30 dias do mês de novembro.Em nota, o Governo do Estado informou que o total de casos acumulados da doença é de 1.452.078 e o de óbitos é de 46.477. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,2% na Grande São Paulo e 61,4% no Estado.Assim como aconteceu durante o Natal, todo o estado de SP entrará na fase vermelha do Plano São Paulo a partir de amanhã (nos dias 1, 2 e 3 de janeiro). No período, apenas os serviços essenciais poderão funcionar.O Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, órgão ligado ao governo paulista, e a Sociedade Paulista de Infectologia divulgaram notas manifestando preocupação com o aumento de casos e mortes pela covid-19 neste fim de ano.Em documento intitulado Carta pela Vida, especialistas do comitê de contingência destacaram a importância das medidas de proteção, como manter as mãos limpas, uso de máscara e álcool em gel e respeito ao distanciamento social."A situação atual exige que redobremos os esforços em favor do bem coletivo. A vacina está próxima, mas enquanto ela não chega a única forma de prevenção depende de cada um de nós. Mais do que nunca é preciso do envolvimento e solidariedade de todos", diz o texto do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo.