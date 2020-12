1.500 vagas: Polícia Federal define banca organizadora de concurso

(foto: Divulgação/Câmara Legislativa) concurso público que vai oferecer 1.500 vagas. O extrato da dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira(29/12). A Polícia Federal (PF) confirmou que o Cebraspe será a banca do próximopúblico que vai oferecer 1.500 vagas. O extrato dade licitação foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira(29/12).









Vagas





As vagas serão distribuídas entre os cargos de delegado (123), escrivão (400), papiloscopista (84) e agente (893).





O cargo de delegado exige ensino superior completo em Direito, enquanto as outras profissões têm como pré-requisito ensino superior completo em qualquer área. De acordo com o Portal da Transparência, as remunerações iniciais variam entre R$ 12.522,50 e R$ 23.692,74, podendo chegar a até R$ 30.936,91 com o passar do tempo.





O último concurso público da PF, em 2018, foi organizado pelo Cebraspe e ofertou 500 vagas. Na ocasião, os candidatos tiveram que passar por prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, prova oral, avaliação médica, avaliação psicológica e, por fim, o curso de formação profissional. Alguns cargos também contavam com as etapas de avaliação de títulos e prova prática de digitação.