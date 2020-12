Policial federal, ex-loira do Tchan posta foto com fuzil: 'Guiada por Deus'

(foto: Fotos: Reprodução/Instagram e Internet) corporação e com um fuzil nas mãos. Ela aparece com a roupa do órgão e à beira de uma rodovia, durante o patrulhamento. Silmara Miranda, ex-loira do grupo ‘É o Tchan’, que agora é policial rodoviária federal, postou nas redes sociais uma foto ao lado de uma viatura dae com um fuzil nas mãos. Ela aparece com a roupa do órgão e à beira de uma rodovia, durante o









Em outra postagem na web, Silmara contou como foi o período de capacitação para assumir o cargo. ” É cansativo, mas é maravilhoso…tão enriquecedor! Você tem que se dedicar, mas é muito prazeroso aprender ser Polícia Rodoviária Federal”, disse.





A ex-loira do Tchan, que dançou no grupo entre 2003 e 2007, substituindo Sheila Mello, viralizou recentemente na internet após postar uma foto com o uniforme da corporação logo quando foi convocada ao cargo, além de uma imagem ao lado do presidente Jair Bolsonaro agradecendo pelo chamamento. “Sem palavras para agradecer àquele que fez desse sonho uma realidade (A história é linda! Posso contar um dia p vcs!). Gratidão eterna Sr @jairmessiasbolsonaro”. As postagens renderam muitas parabenizações pela conquista, mas também teve gente que teceu palavras machistas.





