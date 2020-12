Estado do Rio registra 95 mortes por covid-19 em 24 horas

A Secretaria Estadual da Saúde informou no fim da tarde desta quinta, 17, que 95 mortes por covid-19 foram registradas em 24 horas em todo o Estado do Rio. Com isso, o total de óbitos pela doença desde o início da pandemia chegou a 24.204.



Além das mortes confirmadas, outras 311 aguardam resultado de exames que confirmem ou descartem a covid-19 como causa dos óbitos.



O número de infectados, por sua vez, aumentou em 3.493 casos. No total, 398.879 pessoas já testaram positivo para o coronavírus em todo o Estado.