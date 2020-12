COVID-19: Justiça determina que turistas deixem Búzios em 72 horas

(foto: Divulgação) hospedados na cidade serão obrigados a deixar as pousadas, hotéis e casas e apartamentos de aluguel para temporada do município em até 72 horas. A Justiça do Rio determinou, nesta quarta-feira (16/12), que a cidade de Búzios, na Região dos Lagos, retorne para a Bandeira Vermelha, que significa risco 3 de combate à pandemia da COVID-19. Com a determinação, os turistas que estãona cidade serão obrigados a deixar as pousadas, hotéis e casas e apartamentos de aluguel para temporada do município em até 72 horas.









Além da parada de todo o setor turístico, a decisão faz com que a prefeitura volte com todas as medidas de flexibilização adotadas até então. A Prefeitura de Búzios disse que irá cumprir a determinação, enquanto o departamento jurídico analisa eventual recurso.





Casos de COVID-19 na cidade





A determinação da Justiça se deu por causa de um levantamento que revela o avanço alarmante no número da COVID-19 em Búzios nos últimos meses. Segundo o último boletim epidemiológico municipal, divulgado na quarta-feira (16/12), desde o início da pandemia, Búzios contabiliza 2.423 casos de COVID-19, com 25 mortes causadas pela doença.