COVID-19: pesquisadores vão ao STF contra inclusão de nome em plano vacinal

Plano de vacinação apresentado pelo governo Bolsonaro no sábado causa discórdia com pesquisadores (foto: Carlos Osório/AFP)

Compras

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) enviou, nesta terça-feira (15/12), carta ao Supremo Tribunal Federal () em protesto contra a inclusão de nomes de professores e pesquisadores como colaboradores do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a. Segundo a associação, indicações feitas para atender à demanda do Ministério da Saúde sofreram distorções."O acolhimento de recomendações técnico-científicas ocorreu em graus variados e sempre ancilares. Pelo exposto, a presença de seus nomes, na condição ambígua de elaboradores ou colaboradores, pode permitir a incorreta interpretação do seu envolvimento e, portanto, responsabilidade pela autoria do trabalho apresentado", argumenta a carta, assinada pela presidente da Abrasco, Gulnar Azevedo e Silva.A manifestação foi enviada ao STF por ter sido a Corte a demandante do plano, que passa pela análise do ministro Ricardo Lewandowski, relator de ações que questionam as ações do governo Bolsonaro frente à pandemia.Mais recentemente, Lewandowski deu 48 horas para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , informasse a data de início e previsão de término do Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19, detalhando o período de cada fase.Na avaliação da presidente da Abrasco, o material enviado pelo governo federal, além da questão dos nomes, não representa "um verdadeiro e efetivo plano para contenção da pandemia mediante vacinação de abrangência nacional"."Entende que esse anúncio apenas enumera medidas parciais e em alguns casos equivocados, em resposta à crescente demanda da sociedade. Portanto o que foi apresentado é de exclusiva responsabilidade do governo federal", completa Gulnar.A entidade ainda aproveita o espaço para fazer apoio às demandas de compras de todas e quaisquer vacinas contra o novo, e que passem pelo crivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ().Por fim, o documento expõe que a Abrasco "considera urgente a apresentação de um verdadeiro, completo e detalhado plano orientador para uma Campanha Nacional de Imunização contra a COVID-19".No último sábado (12), oNo entanto, o documento de 93 páginas não indica uma data para o início da vacinação. A pasta afirmou que o plano será apresentado e detalhado à população nesta quarta (16).