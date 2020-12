Carro cai de ponte e motorista e 6 crianças morrem na hora, no Rio

Testemunhas dizem que motorista tentou desviar de um ciclista e perdeu o controle. Carro estava com quatro pessoas além da capacidade máxima (foto: Ana Carolini Mota/Inter TV RJ) crianças de uma mesma família além de um adulto, em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Segundo informações do G1, o acidente ocorreu por volta das 19h40 da segunda-feira (14/12) e o veículo foi retirado do local na manhã desta terça (15/12). Um carro superlotado caiu de uma ponte e vitimou seisde uma mesma família além de um adulto, em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Segundo informações do G1, o acidente ocorreu por volta das 19h40 da segunda-feira (14/12) e o veículo foi retirado do local na manhã desta terça (15/12).









Segundo testemunhas, o motorista passava por uma ponte na rodovia RJ-208, altura do bairro da Tapera, quando tentou desviar de um ciclista e perdeu o controle do carro. Os corpos foram retirados ainda na noite da segunda, com a ajuda de mergulhadores do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Campos.





Uma das meninas, Ana Laisa, chegou a ser dada como desaparecida, mas foi encontrada sem vida logo depois. As duas adolescentes tiveram ferimentos leves. Não há informações sobre o enterro das sete vítimas nem atualizações sobre o estado de saúde das sobreviventes.





Esse é mais um caso na sequência de tragédias nas rodovias do país. No início deste mês, um acidente de ônibus em Minas Gerais deixou 19 mortos e 27 feridos. Já no fim de novembro, uma colisão entre um caminhão e outro ônibus vitimou 41 pessoas no interior de São Paulo.