Guedes: Se queremos acabar com isolamento social, tem de vacinar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a garantir nesta sexta-feira, 11, que o Brasil terá recursos para adquirir vacinas contra a covid-19 para toda a população brasileira. Segundo ele, se o governo quiser acabar com o isolamento social, terá de vacinar a população para haver um retorno seguro ao trabalho.



"Compartilho do sentimento de que o brasileiro precisa se sentir protegido. Quanto à dimensão de como fazer, não é minha área, mas dinheiro não falta. Se comprarmos 400 milhões de vacinas - duas doses para cada brasileiro - custará US$ 4 bilhões. Ora, o Brasil tem US$ 350 bilhões (em reservas). É pouco mais de 1% do que temos, não será isso que vai acabar com o Brasil", respondeu, afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.