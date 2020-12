Saúde: Brasil tem 770 mortes por covid-19 em 24h; total é de 179.765

Padre Robson vira réu em processo após juíza aceitar denúncia do MPGO

Padre Robson vira réu em processo após juíza aceitar denúncia do MPGO

Novo ministro do Turismo celebra aeroportos e hotéis 'lotados' no País

Novo ministro do Turismo celebra aeroportos e hotéis 'lotados' no País

Três morrem em tiroteio com a Rota na zona sul de São Paulo

Três morrem em tiroteio com a Rota na zona sul de São Paulo

Câmara aprova texto-base da regulamentação do novo Fundeb

Câmara aprova texto-base da regulamentação do novo Fundeb