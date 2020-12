Traficante usava jiboia como arma e também responderá por crime ambiental

(foto: PDCF/Divulgação) responderá por tráfico de drogas e crimes ambientais, por manter a serpente, da espécie jiboia, em casa. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um jovem de 28 anos acusado de usar uma cobra para intimidar rivais e usuários de drogas que lhe deviam dinheiro. A prisão ocorreu no âmbito da operação Constrictor, deflagrada ontem. O homempor tráfico de drogas e crimes ambientais, por manter a serpente, da espécie jiboia, em casa.









Investigações revelaram que o jovem traficava drogas, como crack e maconha, há, aproximadamente, um ano, no Gama. Para intimidar usuários de drogas, o rapaz costumava utilizar a serpente e uma arma de fogo. Os policiais, então, passaram a monitorá-lo e constataram as atividades ilícitas. O homem foi detido na terça-feira, no momento em que comercializava entorpecentes na região administrativa. Com ele, a equipe apreendeu diversas porções de crack e maconha, dinheiro em espécie, arma de fogo, munição, pássaros silvestres e a cobra.





Outro caso





Na segunda-feira, uma universitária do curso de direito, de 19 anos, foi presa acusada de manter em cativeiro duas cobras da espécie corn snake, de origem norte-americana. A jovem foi detida pelos investigadores também após denúncia anônima, que informou aos policiais que a suspeita mantinha cobras e vasos de maconha na residência, no setor Contagem, em Sobradinho 2. Ao chegar ao endereço, a equipe apreendeu duas serpentes corn snake, além de ratos congelados, que eram servidos como alimentos aos animais. Na casa, havia, ainda, uma porção de haxixe.





Em depoimento, a estudante alegou que comprou as cobras pelo valor de R$ 250 cada uma, por meio da internet. Os animais, segundo ela, chegaram pelos Correios. A jovem foi autuada pelos crimes de manter o animal em cativeiro e por posse de drogas para consumo pessoal. Caso seja condenada, pode pegar dois anos de prisão.





A suspeita foi liberada após assinar o termo de compromisso de comparecimento em juízo. As duas serpentes e os ratos congelados serão encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Cetas/Ibama).