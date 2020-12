Gol também disponibiliza sua malha para transporte gratuito das vacinas

A Gol Linhas Aéreas também confirmou nesta quarta-feira, 9, a exemplo da Azul, que está à disposição das autoridades do Brasil para transportar gratuitamente as vacinas contra a covid-19, quando estiverem disponíveis. Em comunicado ao mercado, a aérea destaca que o trabalho será feito em conjunto com a Gol Log.



A companhia recorda ainda que em abril foi a primeira a transportar gratuitamente profissionais de Saúde que estavam a trabalho durante a pandemia.