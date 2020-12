Opas: situação da covid no Brasil é preocupante e País pode estar vivendo 2ª onda

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), indicou nesta quarta-feira, 9, que a situação da covid-19 no Brasil é preocupante, com o sistema de saúde sob pressão em meio ao crescimento de casos da doença. O diretor do Departamento de Doenças da entidade, Marcos Espinal, falou em "sinais" de uma segunda onda do novo coronavírus no País e viu com ceticismo a possibilidade de imunização completa da população sul-americana já em 2021.



"Quem puder evitar de viajar nos feriados, que o faça. É muito melhor viver vários outros feriados do que ter problemas neste", afirmou Espinal, em coletiva de imprensa. Para ele, é provável que o uso de máscaras e a imposição de medidas restritivas sejam mantidos no próximo ano.