Pazuello fala em nova data para início da vacinação

--> --> --> -->

(foto: José Dias/ABr)

Um dia depois de uma reunião com governadores, em que chegou a ter uma discussão com o governador João Doria (PSDB/SP), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , mudou o discurso e informou, nesta quarta-feira, que a vacinação contra COVID-19 pode começar em dezembro ou janeiro.A declaração do ministro sobreo calendário para vacinação foi dada durante entrevista a CNN. Pazuello afirmou que, caso aconsiga adiantar a encomenda, o início da imunizaçãoserá mais rápida.

"Se a Pfizer conseguir a autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega, isso([o início da vacinação) pode acontecer no final de dezembro ou em janeiro. Isso em quantidades pequenas, de uso emergencial", afirmou Pazuello na entrevista.





60 dias

Até a declaração de hoje, Pazuello havia afirmado, nessa terça-feira (8/12), que o início da vacinação dependeria de autorização da Anvisa, estabelecendo prazo de no mínimo 60 dias.