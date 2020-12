Roche faz parceria com Moderna para usar exames de covid-19 em testes de vacina

A farmacêutica Roche informou nesta quarta-feira que está fazendo parceria com a Moderna Inc. para incluir seus exames de anticorpos SARS-CoV-2 em testes de pesquisa de vacinas atualmente realizados pela empresa norte-americana. "Medir os níveis quantitativos de anticorpos anti-RBD SARS-CoV-2 usando o teste da Roche ajudará a Moderna a obter informações valiosas sobre a correlação entre a proteção da vacinação e os níveis de anticorpos", disse a gigante farmacêutica suíça.



O teste de anticorpos Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S da Roche detecta especificamente anticorpos contra a proteína spike SARS-CoV-2, que é o alvo da vacina contra covid-19 da Moderna. A Roche recebeu uma autorização de uso de emergência para seu teste de anticorpos covid-19 pela Administração de Remédios e Alimentos dos EUA (FDS) no fim de novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.