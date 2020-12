Presidente da Anvisa rebate Doria sobre vacinação: 'Boa sorte'

“Nunca fixei um mês e muito menos um dia. Então para aqueles que assim o fazem, eu desejo boa sorte. Enquanto isso, continuaremos trabalhando com o mundo real, o mundo científico. Se for possível antecipar, que bom, será antecipada. Mas se não for, será pelo bem da população. Virá no menor e melhor tempo possível, mas não há condições de apontar um dia ou um mês", afirmou, em entrevista à rádio Jovem Pan.