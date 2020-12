Abrafarma: Testes rápidos em farmácias têm pico na última semana de novembro

O número de testes rápidos nas farmácias teve um pico de 108,8 mil entre os dias 23 e 30 de novembro. Na semana anterior, foram realizadas 77 mil testagens. Os dados são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).



O volume de resultados positivos também foi recorde: foram apontados 19.510 casos de covid-19, o que corresponde a 18% do total de atendimentos. O número representa um aumento de 1 ponto porcentual ante a semana anterior e de 4 pontos porcentuais em relação ao início de novembro.



No acumulado desde abril, as farmácias contabilizam 1,3 milhão de testes, com cerca de 196 mil resultados positivos (15%). A Abrafarma reúne as 26 maiores redes de farmácias do País, que contam com mais de 8,3 mil estabelecimentos em todos os Estados e no Distrito Federal. As redes associadas representam 45% das vendas de medicamentos no Brasil.