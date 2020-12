Para Mourão, desmatamento vem caindo desde julho e em novembro recuou 44%

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse na manhã desta segunda-feira, 7, em palestra comemorativa aos 126 anos da Associação Comercial de São Paulo, que o desmatamento na Amazônia vem caindo desde julho deste ano. E afirmou que "em novembro caiu 44% sobre novembro de 2019".



Ele disse, novamente, que isso é resultado das ações do atual governo que desde maio colocou em execução a Operação Verde Brasil.



Ao falar da política externa brasileira, o vice-presidente disse que a atual gestão nessa seara é pragmática e flexível. "Temos excelentes relacionamentos com China e EUA, o farol da civilização ocidental."



No evento, Mourão falou também sobre a vacina de combate ao novo coronavírus. "Em breve teremos a vacina e ao final de 2021 atingiremos 150 milhões de brasileiros." E desejou que a volta da normalidade no País seja retomada.