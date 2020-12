Santa Casa de São Paulo elege novo provedor

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo elegeu nesta semana Vicente Renato Paolillo como seu novo provedor. A escolha ocorreu na segunda-feira, 30, data em que foi realizada também a transferência do cargo, marcando o início da nova gestão.



Paolillo é Irmão Remido da Irmandade desde 1985, tendo sido procurador jurídico nas duas últimas gestões da instituição. Uma nota pública da instituição diz que o novo provedor dará sequência ao trabalho do antecessor no cargo, Antonio Penteado Mendonça. A marca, diz a Santa Casa, foram importantes ações de retomada de atendimentos e melhoria na infraestrutura física e na qualidade assistencial.



"Desejo dar sequência ao trabalho realizado pela gestão anterior, com muita garra, disposição e confiança, pois temos na instituição equipes exemplares, que se destacam pelo profissionalismo, comprometimento, respeito e empatia no trabalho diário", disse em nota o novo provedor.



A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo foi fundada há 460 anos e é uma instituição filantrópica, privada e laica. É considerada também um importante centro de referência hospitalar com serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição desenvolve pesquisas e realiza atendimentos em 54 especialidades, com destaque para a alta complexidade.