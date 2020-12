Bolsonaro comemora apreensão de cocaína no RJ e volta a falar em concurso para PF

O presidente Jair Bolsonaro postou nesta quarta-feira, 2, mensagem nas redes sociais comemorando a apreensão de 2,5 toneladas de cocaína em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). A droga estava armazenada em um galpão e dois suspeitos foram presos - um deles era um policial militar que estava de folga.



É a maior apreensão de drogas na história do Rio de Janeiro", escreveu Bolsonaro no Facebook, com a imagem da carga recolhida. "Para melhorar ainda mais esse trabalho, em 2021 serão abertas 2 mil vagas em concurso para a PF", disse ele, repetindo promessa feita em live, no mês passado.



O valor aproximado da cocaína apreendida na noite de terça-feira, 1º, é de R$ 65 milhões.