PF prende 2 após pegar 2,5 toneladas de cocaína em galpão de Duque de Caxias

A Polícia Federal prendeu dois homens em flagrante na noite da terça, 1º de dezembro, após apreender cerca de 2,5 toneladas de cocaína em Duque de Caxias, na Baixada fluminense. Segundo a corporação, trata-se da maior apreensão de cloridrato de cocaína - forma mais pura e valiosa da droga - já realizada no Rio.



A PF obteve informações de que uma organização criminosa estaria se valendo de um galpão para armazenar a cocaína.



Os investigadores identificaram então movimentação suspeita de veículos no local e realizaram a incursão que resultou no flagrante da noite passada.



Dois homens que estavam no local foram presos e, com eles, foram apreendidas também, duas armas sem registro - uma pistola e um revólver -, além de um rádio comunicador.



A cocaína apreendida foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no RJ e a pesagem registrada foi de 2,466 toneladas da droga.



Os presos foram indiciados e responderão por tráfico de drogas, cuja pena pode chegar aos 15 anos de reclusão, informou a PF.