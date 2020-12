Sonda chinesa pousa com sucesso na Lua

Uma sonda espacial chinesa não tripulada pousou nesta terça-feira, 1º, na Lua, segundo informou a Xinhua, agência de notícias da China. É a segunda vez que o país conseguiu colocar com sucesso uma sonda na superfície lunar. A sonda Chang'e-5 "pousou na face visível da Lua na terça à tarde", indicou a agencia estatal de notícias, citando a Administração Espacial Nacional Chinesa.



A sonda espacial Chang'e 5 decolou na madrugada de terça-feira, 24, na China (tarde de segunda-feira, 23, no Brasil) para coletar rochas e outras amostras da Lua e transportá-las à Terra.



O lançamento da espaçonave ocorreu na base espacial de Wenchang, na ilha tropical chinesa de Hainan, às 4h30 de terça (horário chinês), quando o foguete Longa Marcha-5 que transporta a sonda saiu da plataforma.



Nome em homenagem à antiga deusa chinesa da Lua, a Chang'e 5 pesa oito toneladas e é composta de quatro módulos, que se encarregarão respectivamente da órbita em torno ao satélite, da alunissagem, da decolagem lunar e do retorno à Terra.



A viagem foi outro marco na ascensão lenta, mas constante da potência asiática até as estrelas. A China se tornou o terceiro país a colocar uma pessoa em órbita há 17 anos e o primeiro a pousar no outro lado do Lua em 2019. As ambições futuras incluem uma estação espacial permanente e colocar novamente pessoas na Lua mais de 50 anos depois que o feito foi realizado pelos Estados Unidos.



"A China estabelecerá suas metas de desenvolvimento na indústria espacial com base em suas próprias considerações de ciência e tecnologia de engenharia", disse Pei Zhaoyu, vice-diretor do Centro de Exploração Lunar e Engenharia Espacial da Administração Espacial Nacional da China, pouco antes do lançamento.



A principal tarefa da missão é perfurar 2 metros na superfície da Lua e recolher cerca de 2 quilos de rochas e outros detritos. "Esta é a primeira missão não tripulada de coleta de amostras e retorno da Lua", afirmou Zhaoyu, em declarações feitas à televisão estatal chinesa. "Este trabalho é mais complicado do que pegar à mão amostras do solo lunar." (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)