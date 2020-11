País tem 587 mortes e o maior número diário de casos de covid-19 desde agosto

O Brasil registrou 587 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo informou neste sábado, 28, o Ministério da Saúde. Com isso, chega a 172.561 o número de óbitos pela doença no País.



Da sexta para o sábado, 51.922 novos registros da doença foram feitos, o maior número diário desde os 60.091 casos apontados em 13 de agosto.



Além de sinalizar a nova curva de alta na incidência da covid-19, com os casos deste sábado, o total chega a 6.290.272 registros.