Bandidos atacam Araraquara e moradores relatam madrugada de terror

Moradores registraram a movimentação policial na madrugada (foto: Reprodução da internet/Twitter)

Araraquara lidera nos Trending Topics pela manhã (foto: Reprodução da internet/Twitter)

Moradores do município de, a cerca de 270 quilômetros da capital paulista, relataram uma madrugada de terror nesta terça-feira, 24. Em publicações nas redes sociais, vídeos mostramem várias áreas da cidade e ruas bloqueadas por veículos em chamas.O alvo dos bandidos seria uma agência dano centro da cidade.De acordo com o telejornal Hora 1, da TV Globo, a ação começou por volta das 2h30, quando uma quadrilha composta por 20 homens armados tentou assaltar a agência da Caixa.Veículos foram incendiados para tentar impedir a chegada da polícia ao local. Ainda não há informações sobre feridos ou presos."Araraquara" era o assunto mais comentado do Twitter no início da manhã desta terça-feira, ocupando o primeiro lugar dos Trending Topics da rede social.