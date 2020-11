Deputado quer avançar projeto que cassa alvará de empresas com episódios racistas

Após o espancamento e morte de um homem negro em Porto Alegre (RS), o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), acredita ser urgente avançar com um projeto de sua autoria para responsabilizar as empresas por atos racistas de seus funcionários.



A proposta de Silva permite cassar o alvará de empresas reincidentes em denúncias de racismo. O deputado pretende falar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e pedir que o projeto (5160/2020), apresentado na semana passada, seja levado ao plenário da Casa para ser votado o mais breve possível.



"Não adianta apontar para o segurança", disse Silva ao Broadcast Político. O projeto prevê ainda que os estabelecimentos comerciais possam ser punidos inclusive por atos praticados em ambientes virtuais.



No Rio Grande do Sul, um homem negro foi espancado e morto por dois homens brancos em uma unidade do supermercado Carrefour no bairro Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre, na noite de quinta-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra. Um dos agressores era segurança do local e o outro, um policial militar temporário. A vítima, João Alberto Silveira Freitas, tinha 40 anos.



A Polícia Civil do Estado investiga o crime. Os dois homens foram presos em flagrante.