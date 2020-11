Ministros do STF reagem ao caso de assassinato no Carrefour

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Em reação aode umaté ade um supermercadodeàs vésperas do Dia da Consciência Negra, Ministros do Supremo Tribunal Federal foram as redes sociais declarar indignação com o caso nesta sexta-feira, 20.Para"o bárbaro homicídio praticado no Carrefour escancara a obrigação de sermos implacáveis no combate ao racismo estrutural". Na mesma linha,, que aderiu a hashtag "#vidasnegrasimportam", publicou que "o episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar."No Twitter, o assunto está entre os mais comentados no Brasil. Entre os dez Trend Topics da rede, sete são relacionados ao tema. Já o termo "Carrefour" alcançou o primeiro lugar dos assuntos mais comentados no mundo.