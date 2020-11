Lote com 120 mil doses da CoronaVac chega a São Paulo trazido da China

O governador João Dória acompanha a chegada das primeiras doses da CoronaVac (foto: TV Globo/Reprodução)



As primeiras doses da CoronaVac, candidata à vacina contra a COVID-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegaram ao Brasil. Nesta quinta-feira (19), o governo do Estado de São Paulo recebeu uma leva com 120 mil doses.





O governador João Dória (PSDB), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário de Saúde, Jean Gorinchtey, foram até o Aeroporto Internacional de Gurulhos, na Grande São Paulo, para acompanhar a chegada do lote da substância.





Quatro candidatas à vacina são testadas no Brasil contra o novo coronavírus. A Coronavac, no entanto, foi o centro de uma polêmica entre o governador de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro . No final de outubro, depois de o ministro da Saúde Eduardo Pazuello ter anunciado protocolo de intenções para aquisição de 46 milhões de doses, ele foi desautorizado pelo presidente.

VACINAS EM TESTE NO BRASIL

Além da CoronaVac, estão em teste no Brasil as candidatas à vacina da Oxford, da BioNTech e Wyeth/Pfizer e da Johnson-Johnson. A vacina de Oxford contra a COVID-19, produzida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, está na terceira e última fase de testes em humanos no Brasil e em outros países.





O estudo para as vacinas desenvolvidas pela BioNTech e Wyeth/Pfizer foi aprovado pela Anvisa em 21 de julho e prevê a inclusão de cerca de 29 mil voluntários, sendo 1 mil deles no Brasil, em São Paulo no Centro Paulista de Investigação Clínica, e na Bahia, na Instituição Obras Sociais Irmã Dulce.

A aprovação mais recente para estudo clínico, 18 de agosto, é da vacina produzida pela divisão farmacêutica da Johnson-Johnson. O ensaio clínico aprovado é um estudo de fase três.