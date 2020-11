Participantes de racha no Distrito Federal têm direito de dirigir suspenso

Vítima de carro atingido trafegava regularmente pela via, onde velocidade máxima permitida era de 50 km/h (foto: Arquivo pessoal) suspendeu o direito de dirigir dos acusados de participar do racha que deixou um motorista ferido em Águas Claras, em abril último. O juiz do Tribunal do Júri de Águas Claras atendeu o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e impôs a medida, classificada pelo magistrado como "razoável e necessária". Cabe recurso da decisão. A Justiçao direito de dirigir dos acusados de participar do racha que deixou um motorista ferido em Águas Claras, em abril último. O juiz do Tribunal do Júri de Águas Claras atendeu o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e impôs a medida,pelo magistrado como "razoável e necessária". Cabe recurso da decisão.









Os réus corriam pela Avenida Araucárias em carros de luxo — um Porsche e uma Land Rover, que atingiu o Ford Ka do motorista ferido. Os dois automóveis do racha capotaram, e





Em setembro, o Tribunal do Júri aceitou a denúncia, apresentada pelo MPDFT, de que houve tentativa de homicídio resultando em perigo comum. Se a Justiça admitir a acusação, os réus podem ir a júri popular.





Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)