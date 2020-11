País registra 921 mortes por covid-19 em 24h e total chega a 165.658

O Brasil registrou 921 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados neste sábado, 14, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 165.658 o número de óbitos decorrentes da doença no País.



Da sexta-feira para o sábado, foram contabilizados 38.307 novos casos de covid-19, elevando o total de confirmações para 5.848.959.



Desses, 5.291.511 (90,5%) correspondem aos recuperados da doença, segundo o ministério, e 391.790 (6,7%) aos que ainda estão em acompanhamento.



Alguns dados, como os de casos em investigação, ainda apresentam alguma defasagem por causa de problemas técnicos na plataforma de atualização devido a ataque cibernético recente ao sistema do Ministério da Saúde.



O documento deste sábado informa que 2.388 pacientes estão sob investigação, mas o número diz respeito ainda ao levantamento referente ao dia 12 de novembro.