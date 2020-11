Opas: vacina para covid-19 deve estar disponível no primeiro semestre de 2021

O diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, reforçou nesta quarta-feira, 11, que uma vacina para covid-19 deve estar disponível no primeiro semestre de 2021, algo que já havia sido mencionado pela entidade. Ele disse que os avanços recentes reportados nos imunizantes desenvolvidos pelas farmacêuticas Pfizer em parceria com a BioNTech e na Sputnik V da Rússia são "boas notícias e trazem esperança".



Barbosa alertou, porém, para o fato de que nenhuma vacina foi aprovada ainda, o que torna essencial manter as medidas de saúde pública para conter a disseminação do coronavírus.



Ao ser questionado sobre a autorização da Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em ingês) para uso de emergência do medicamento Bamlanivimabe, da farmacêutica Eli Lilly, em pacientes recentemente diagnosticados com covid-19, Barbosa pediu cautela. "Autorização de emergência não é liberação completa", afirmou, ressaltando que, nesse caso, o remédio não pode ser usado em pacientes graves.