Anvisa autoriza retomada de testes da vacina chinesa CoronaVac

(foto: Wikimedia Commons) vacina contra COVID-19 CoronaVac já podem ser retomados no Brasil. A autorização foi publicada nesta quarta-feira (11) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os testes dacontra COVID-19já podem ser retomados no Brasil. A autorização foi publicada nesta quarta-feira (11) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).









Em nota divulgada nesta quarta (11), a Anvisa afirma que liberou a retomada do estudo com base em informações fornecidas pelo Butantan após a suspensão.





"Após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador (Butantan), a ANVISA entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação e segue acompanhando a investigação do desfecho do caso para que seja definida a possível relação de causalidade entre o evento grave inesperado e a vacina", diz o texto.





O comunicado também ressalta que "uma suspensão não significa necessariamente que o produto sob investigação não tenha qualidade, segurança ou eficácia".





"A suspensão e retomada de estudos clínicos são eventos comuns em pesquisa clínica e todos os estudos destinados a registro de medicamentos que estão autorizados no país são avaliados previamente pela ANVISA", com o objetivo de preservar a segurança para os voluntários do estudo", enfatiza a nota.