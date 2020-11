(foto: Twitter/Reprodução)

As imagens de um vídeo, que mostram dois angolanos sendo espancados em uma revendedora de bebidas em Maringá, no Paraná, causaram indignação. Além de serem agredidos até perderem a consiciência, os dois foram arrastados pra fora e jogados na calçada.



As primeiras informações são de que os suspeitos da agressão são seguranças da loja de bebidas.

VEJA ATÉ O FINAL ! Olha oque fizeram com dois imigrantes haitianos esse final de semana no cacique cervejaria ao lado do bird . Revoltante ver um vídeo desse, eles foram arrastados pra fora do estabelecimento INCONSCIENTE vocês tem noção disso ? Pq não tem ninguém falando sobre ? pic.twitter.com/IEQL0tFIK2 %u2014 Mariih%uD83E%uDD8B (@maricefalo) November 10, 2020